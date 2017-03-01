7投輪番壓制 桃猿完封天津獅
Lamigo桃猿主力球員赴日本福岡參與中職日職對抗賽，其餘球員今天(1日)在屏東棒球場與天津獅進行熱身賽，全場6名投手輪番上陣，只讓對手擊出3支安打，打線則靠第4、7兩局的攻勢串聯，終場以6比0完封天津。
此戰桃猿排出張明翔先發，主投3局，被敲2支安打，投出1次觸身球保送，沒有失分，之後賴達官、林英傑各投1局，讓對手6上6下，王躍霖、黃偉晟、郭文凱、游宗儒輪番登板，也都沒有失分，合力守住局面。
打線方面，4局下朱育賢、張閔勛、黃浩然接連掃出二壘安打，幫桃猿打下2比0的領先，7局下郭永維、紀品宏安打上壘後，翁克堯掃出帶有2分打點的安打，2出局後林政逸、董子浩也補上安打，猿隊單局進帳4分，終場就以6比0勝出。
(中時電子報)
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