台東限塑政策起跑 商家不主動提供塑膠袋、須使用透明垃圾袋
為了解決台東垃圾問題，台東縣政府今天起實施限塑政策，環保局派員到台東市商圈進行宣導，希望商家不主動提供包裝塑膠袋，多數商家皆表示願意配合。
台東縣環保局今天起擴大購物用塑膠袋管制對象，由原本7大類擴增為14大類，民眾到西點麵包、飲料店、醫療器材行、藥局及藥妝店、家電攝影、資訊及通訊設備零售業等，皆須付費購買塑膠袋。環保局表示，雖然環保署預定明年起實施，但是台東縣因垃圾問題嚴重，因此率先推動。
稽查人員今天上午在中華路商圈逐一發放傳單，提醒業者不主動提供包裝塑膠袋，應採消費者付費購買塑膠袋機制，多數店家仍提供包裝塑膠袋，經宣導後，多數表示願意配合。
另外，環保局也宣布從今天起民眾丟垃圾須使用透明垃圾袋，有不少民眾反映家中還有好多不透明垃圾袋，及透明垃圾袋的定義不清。
環保局副局長陳炳伸表示，3月1日至6月30日都是宣導期，非透明塑膠袋仍可使用，7月1日後才會開罰，而透明垃圾袋只要可以讓清潔人員看清內容物即可，淡藍、淡粉、淡紫，或淡白色皆可，近期會到轄內各大賣場業者協調，希望業者多引進透明垃圾袋，或成立專區方式販賣，方便民眾取得。
(中時)
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