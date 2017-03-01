彰縣溪州青農鐘翊禹，每根15元讓你體驗拔蘿蔔

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溪州青農鐘翊禹的蘿蔔園5日將開放消費者體驗採收。鐘武達攝。

溪州鄉青農鐘翊禹，在濁水溪北岸高灘地栽種的白蘿蔔收成了，為分享喜悅，5日上午將開放讓消費者體驗一日農夫自己拔蘿蔔，每根15元、每人限量20根，70歲以上老人則優惠10元1根，歡迎老人家一起來運動。

不到30歲，鐘翊禹帶著新觀念回到溪州鄉水尾村家鄉打拚農業，他採用無毒管理方式栽種西瓜與蔬菜，雖然辛苦，卻也因為無毒蔬果逐漸受到消費者認同，讓他覺得值得這麼做。

濁水溪高灘地栽種4分地的白蘿蔔已經可以採收，他說，目前白蘿蔔市場行情每箱30公斤300元，算是普通，但如果讓消費者前來體驗採收，相信附加價值會更多。

鐘翊禹表示，周日上午8點到中午12點，將開放其中1分地的菜園讓消費者拔蘿蔔體驗，參加者無需報名，人到就可以立即入園。地點在濁水溪北岸，西螺大橋北端有指示導引。

他說，消費者自己動手拔蘿蔔，1條15元，而為響應環保，現場不會提供塑膠袋，請自備購物袋或紙箱。同時為鼓勵阿公、阿嬤等長輩走出戶外，70歲以上的老人，1根蘿蔔只要10元就可以帶回家！由於活動不是為了賣錢，每人採收的上限是20根。

(中時)