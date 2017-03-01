彰縣溪州青農鐘翊禹 每根15元讓你體驗拔蘿蔔
溪州鄉青農鐘翊禹，在濁水溪北岸高灘地栽種的白蘿蔔收成了，為分享喜悅，5日上午將開放讓消費者體驗一日農夫自己拔蘿蔔，每根15元、每人限量20根，70歲以上老人則優惠10元1根，歡迎老人家一起來運動。
不到30歲，鐘翊禹帶著新觀念回到溪州鄉水尾村家鄉打拚農業，他採用無毒管理方式栽種西瓜與蔬菜，雖然辛苦，卻也因為無毒蔬果逐漸受到消費者認同，讓他覺得值得這麼做。
濁水溪高灘地栽種4分地的白蘿蔔已經可以採收，他說，目前白蘿蔔市場行情每箱30公斤300元，算是普通，但如果讓消費者前來體驗採收，相信附加價值會更多。
鐘翊禹表示，周日上午8點到中午12點，將開放其中1分地的菜園讓消費者拔蘿蔔體驗，參加者無需報名，人到就可以立即入園。地點在濁水溪北岸，西螺大橋北端有指示導引。
他說，消費者自己動手拔蘿蔔，1條15元，而為響應環保，現場不會提供塑膠袋，請自備購物袋或紙箱。同時為鼓勵阿公、阿嬤等長輩走出戶外，70歲以上的老人，1根蘿蔔只要10元就可以帶回家！由於活動不是為了賣錢，每人採收的上限是20根。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。