三月天然氣每度漲0.26元 桶裝瓦斯不漲價

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因應國際油價上升，中油宣布明日起調漲天然氣價約3%，一戶小家庭平均月多12元。液化石油氣(桶裝瓦斯)則原本每公斤可調降1元，但因為2月凍漲，所以須回補，本月不調降。

中油表示，3月份家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷都不調整。雖然液化石油氣國際合約價格（CP）及海運費皆較上月下跌，依計價公式每公斤應調降1元；但因2月配合政府穩定物價政策凍漲6元，故本月先做回收，不予調整。後續每公斤仍有5元，需在未來降價時逐步回補。

至於液化天然氣因國際油價上揚，中油決定調漲2.99%，每度增加0.26元，以家庭用戶每月平均用量約30至45度說，每月會多付約8至12元。

(中時)