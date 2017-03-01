毒品丢包案未排除「刻意所為」;馮世寬今召開全軍防毒會議

國防部長馮世寬上午主持全軍防毒會議。（國防部提供）

國防部今日召開「毒品防制工作指導會議」，由國防部長馮世寬主持。由於此案目前尚未排除是否刻意所為，馮世寬對此表示，雖然全案由檢調偵辦中，但國軍仍應以全面安全做考量，加強防範其它可能的危安事件，強化油、彈庫和機敏處所等安全防護措施，並有效落實各項巡查、防制作為。

馮世寬在會中指示，國軍除配合檢調偵查及強化毒品防制，也應對絕大多數奉公守法的官兵保持信心，鞏固部隊軍心士氣，維繫戰力與形象。

會議上午在國防部博愛營區召開，包括參謀總長邱國正上將、副部長李喜明及鄭德美上將、各軍司令與國防大學校長，以及各聯參主管均與會，並由空軍司令部、法律司提出專案報告，隨後並進行研討。

同時，馮世寬相當重視案件偵辦過程對軍心士氣的影響，特別要求全體幹部，配合偵辦執行各項檢查之際，應避免過度干擾官兵，防止軍士氣受挫，現在應團結一致來維護單位團結與向心。

在毒品防制工作方面，馮世寬要求各級幹部抱持務實態度，第一步先使軍中「染毒人員零成長」，除在宣教工作上改變思維，摒除以往教條式、威嚇式或照本宣科的宣導，以增進教育功效，並嚴格落實各項檢查、防制措施，進一步朝向「無毒害」的目標邁進。

(中時)