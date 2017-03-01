檢警聯手 雲林偵破暴力討債集團
檢警聯手偵破暴力討債勒贖集團，雲林今天宣布偵破，拘提李姓主嫌等9人到案，李嫌聲押獲准，全案擴大偵辦中。
雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，檢察官吳文城指揮刑事局偵六隊、嘉義市府第二警分局、雲林台西警分局、彰化溪湖警分局、台中市府第一、第三、霧峰警分局，破獲李姓主嫌暴力討債集團。
雲林檢方指出，李姓主嫌集團涉及過去2年多起軟禁被害人暴力討債、強占工地事務所索取保護費等，其中，曾在去年底軟禁某鄉代會主席兒子長達2個月，脅迫還債。
雲林檢警組成專案小組，超過半年跟監蒐證，在今年2月下旬，拘提37歲李姓主嫌等9人到案，查扣現金新台幣15萬元、被害人借款憑據、K他命、毒品咖啡包、密錄器、鐵條、鋁棒等。
檢方表示，由於李嫌對案情避重就輕，企圖脫罪，為免屢屢騷擾、威脅被害人及證人，聲請羈押獲准，全案持續擴大偵辦。1060301
(中央社)
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