小混混嗆警要輸贏，下一秒不斷道歉

2名潘姓男子持槍嗆警，被移送時始終低頭不語，與當初囂張行徑判若兩人。（林和生翻攝）

潘男前一秒才嗆警要「輸贏」，看到大批警力趕到，隨即改口不斷道歉。（林和生翻攝）

內埔警分局3名員警利用深夜勤餘時段購買消夜，在店遇見2名男客形跡可疑，因此多看兩眼，對方隨即嗆聲「看三小」，並到車上取槍氣焰高張的要他們到外面「輸贏」，員警立刻表明身分，並將人制伏在地，對方驚嚇的不斷求饒，從原本耍狠模樣一秒變小弟。

買宵夜意外賺到業績的員警指出，1日凌晨1時30分，正準備上班服勤夜間時段，於是與其他2名同事先到轄區豆漿店果腹，突然2名男子從外頭走進來，因神色異常，於是多看了他們幾眼，其中一名潘姓男子同時也抬頭對看，對方竟怒氣沖沖的趨前嗆聲「看三小」。

「出來喬啦！」另名潘姓男子見友人嗆聲，隨即走出店外，進到停放路旁的小貨車上疑有取槍動作，員警見狀除通報巡邏警網支援，更表明身分，立即將2人壓制在地；2嫌才知道事情大條，面對大批警力陸續趕到，原本囂張行徑突然變樣，不僅互推槍枝是對方所有，講話也開始結巴。

2人不斷向員警求饒，希望「大人」可以放他們一馬，之前凶狠模樣已經不見，讓一旁民眾見狀忍不住偷笑。事後更在小貨車上查獲手槍1支、子彈8顆，還有安非他命毒品及吸食器，偵訊後已依法移送。

(中時)