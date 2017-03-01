毒蟲夜半趴趴走遇警巡邏 掏槍毒要求放一馬

麻豆警方凌晨巡邏時查獲持槍藏毒的楊男。（莊曜聰翻攝）

警方在楊男車上起出市價逾50萬元的各類毒品及改造槍支。（莊曜聰翻攝）

台南麻豆警方今天凌晨執行巡邏勤務時，在麻口里一處超商前發現一輛BMW大7轎車，掛著與車型不符的老舊車牌，隨即上前盤查，楊姓車主起初態度囂張，不願意配合，當員警依法宣告職權要將楊男帶回派出所時，他竟然變成「小孬孬」，嚇到拿出車上藏著的近1公斤毒品及2把改造槍支，要求「放他一馬」，這下人贓俱獲，當場被警方逮捕，並依槍砲及毒品等罪嫌移送偵辦。

警方調查，42歲的楊男有毒品、槍砲等前科，凌晨吸食毒品後，開車載著越南籍的范氏女友外出兜風，因為尿急，車子都沒熄火，就橫停在超商門前進去上廁所，正好遇上即將收班的巡邏員警，覺得相當可疑，將車牌輸入行動電腦，發現車籍不符，立刻上前盤查。

楊男一開始顧左右而言他，就是不肯表明身分，甚至還嗆員警「是有搜索票嗎？憑什麼查我？」一直耗時間，員警依法宣示權利，要將楊男帶回留置，沒想到他一聽當場變臉，姿態放軟，還從身上掏出毒品，又說車上還有手槍，全供出來要員警放過他。

員警見到楊男自投羅網，驚訝不已，也立刻呼叫警網支援，分局偵查隊趕到，在楊男車上起出123包毒咖啡包、5包海洛因，連同他之前掏出的安非他命總重近1公斤，估計市價逾50萬元，對於行為舉止脫軌的楊男，只能說是毒品惹的禍。

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(中時)