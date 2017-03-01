陳漢典不受控　胡瓜讚吳宗憲脾氣不錯

陳漢典瘋狂模仿哈林。（衛視中文台提供）

陳漢典、愛紗、小8上《智多星》宣傳新節目。（衛視中文台提供）

陳漢典、愛紗、小8上《智多星》宣傳新節目。（衛視中文台提供）

陳漢典日前上衛視中文台《歡樂智多星》宣傳新節目《歌神請上車》在歡樂KTV單元，陳漢典模仿上癮簡直庾澄慶上身，不管唱哪首歌總能唱到《大眼睛》，煩人的程度讓主持人胡瓜超無奈，幾度忍住想打人的衝動，胡瓜想到吳宗憲竟能跟陳漢典搭檔這麼久，不禁讚嘆吳：「我發現憲哥脾氣還不錯！」

該集來賓有《歌神請上車》主持群陳漢典＋愛紗＋小8，另一組是琇琴＋勇兔＋斯亞，獎金挑戰賽有一題問到日本女生喜歡男性怎麼幫忙解開Bra，愛紗細心解釋日本情趣禮儀「男生用雙手解開會讓女生感受到誠懇跟被尊重」，胡瓜聽了很害羞並自嘲：「我們這種年紀有脫就不錯了。」

本集《歡樂智多星》2日晚間7點，衛視中文台播出。

(中時)