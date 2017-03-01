伊拉克指揮官：IS首領逃出摩蘇爾
伊拉克聯邦警察指揮官說，IS武裝集團在西摩蘇爾的據點愈來愈孤立，相互之間難以維持聯絡，IS的首領可能要逃出摩蘇爾另尋出路。
有線電視新聞網CNN報導，伊拉克正規軍指揮官沙奎爾·朱達特中將(Shakir Jaudat)說，我軍已切斷達伊沙(Daesh，也就是IS)部隊之間的聯絡線，他們已經在驚慌、混亂和失敗的狀態，我們的情報報門顯示，他們正在崩潰，首領可能出逃。
伊拉克部隊在一個月前摩蘇爾東部，也就是幼發拉底河以東地區，是個重要的關鍵勝利，而西部老城區仍是「恐怖窩」，有不少IS窩藏的據點，IS極可能安放各種詭雷，阻止政府軍的推進，因此目前伊軍仍採以圍困，不進城與他們巷戰。親政府軍的群眾民兵部隊（PMU）的發言官說，西摩蘇爾戰鬥已經在邊圍城鎮出現遭遇戰，伊拉克政府軍以兩次砲擊成功擊破這個IS據點，70多名伊斯蘭國戰鬥人員死亡或受傷。
伊拉克政府軍說，他們已經奪回橫跨越摩蘇爾的其中一座橋，是經過激戰之後才得到的成果。雖然東摩蘇爾與西部五座橋樑都被摧毀，但是第四座橋樑仍有管路與對岸相接，因此伊拉克府軍可以在斷裂部分架起臨時坡道，開通成運補線。從東部的供應路線。
比較投鼠忌器的還是一般平民，在戰爭開打後有1萬5千名平民逃出摩蘇爾。無法逃離的市民的生活會愈來愈困難。聯合國辦事處表示，在摩蘇爾南部和西部許多地區的平民無法獲得安全的飲用水，在真正開打後，西摩蘇爾的市民安危也令人擔心。
不過伊拉克政府相信，這一切都是「黎明前的黑暗」，隨著IS勢力的萎縮，伊拉克境的難民人數已經從430萬減少到270萬，發言人說，已有160萬人已返回他們的城鎮，城市和村莊。
(中時電子報)
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