1個月5萬多人入黨　吳敦義：是件好事

前副總統吳敦義受到大批婆婆媽媽的擁護。（葉臻攝）

前副總統吳敦義今天下午在八德陸光眷村舉辦座談會，他強調自己曾收過已故前總統蔣經國的親筆提名，要他參選第2屆的台北市議員，而他從政至今40多年，無論國民黨起落，支持的態度始終如一，他也表示，若他當選黨主席，一定會秉持用人大公無私的原則，運用協調、整合能力帶領黨重返執政。

而今年光是1月份，國民黨入黨、回復黨籍的人數就衝破5萬，比過去每個月數百人的人數，增加了數十倍，被問到有何感想？吳敦義表示這「是件好事」，如果沒有人要入黨，就是國民黨的悲哀，並表示只要是好的人、優秀的人，謹慎審查，合適的就歡迎入黨。

(中時)