看準哈利波特商機 Comcast再買49％環球影城股權

位於日本大阪，環球影城內的哈利波特魔法世界園區。

位於日本大阪，環球影城內的哈利波特魔法世界園區。

美國最大有線電視業者Comcast看準日本環球影城哈利波特魔法世界的投資魅力，打算斥資23億美元(約新台幣707 億元)購買尚未持有的日本環球影城49%股權。

根據《彭博社》(Bloomberg)報導，Comcast瞄準亞洲國家中產階級遊客有不斷成長的趨勢，打算擴張亞洲市場的業務。從蜘蛛人到小小兵，電影角色全球吸金的功力不斷成長，隨著中產階級收入的增加，遊客花費在休閒活動的意願也不斷提高。

去年，大陸赴日旅遊的遊客數量成長22%，達歷史最高紀錄2400 萬人次。Ichiyoshi 投資管理公司Mitsushige Akino說，外國遊客入境日本旅遊的人數成長，推動了主題遊樂園區大幅增長，而且還有很大的潛在成長空間，由於他們的主題服務很明確，性質和零售商不一樣，往往很容易壟斷同一地區的業務。

去年上海開幕的迪士尼樂園滿足當地遊客成長的需求，同時，Comcast正在北京興建新的主題樂園，也授權合約給新加坡環球影城。

Comcast在2015 年已經收購環球影城51%股權，這次收購剩餘股權的業務預計在今年4月完成。

(中時電子報)