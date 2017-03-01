隋棠首曬兒女同框萌照 Max緊盯Lucy超有愛
藝人隋棠2015年和老公Tony閃婚、生下兒子Max後，上月再迎來女兒Lucy報到，兄妹倆五官宛如「複製貼上」驚呆網友，而隋棠昨（28日）也首度曬出兩萌娃同框照，哥哥緊盯妹妹的溫暖互動，融化大票網友心。
隋棠在Max出生沒多久後，即為他辦了一個Instagram專屬帳號，不時分享兒子可愛模樣，目前追蹤人數已高達27萬多人，高人氣不輸明星媽媽。而昨天隨棠第一次貼出兄妹倆合照，只見Max深情凝視著妹妹，小手看似想輕摸Lucy的小臉，尤其配上隋棠的設計對白：「以後哥保護妳」，畫面看來更溫馨。
照片一PO出，吸引眾粉絲大讚「好有愛」、「有哥哥真好，哥哥流露出愛的眼神」，並再度讚嘆兄妹倆真的太像，直呼一模一樣好像雙胞胎，根本是互照鏡子的概念。
(中時電子報)
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