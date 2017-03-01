中國南方航空廣州全面開通轉機行李直掛業務

南航在廣州機場的自動報到服務。圖：南航提供

從3月1日起，經廣州白雲機場中轉的中國南方航空所有國際、大陸國內航班旅客，可享受「通程聯運、行李直掛」的便利，旅客可以在始發站一次性辦理始發站及經停站（限廣州）的乘機登記手續，在目的站提取托運行李。

此項便捷通關服務覆蓋南航廣州全部53條國際航線。這是記者從今天上午，廣州海關、白雲機場、南航聯合舉行的全面開通「通程航班」業務啟動儀式上獲悉的。目前，在廣州白雲機場，僅南航國際航班實現此服務。業內人士評價，此舉將對提升廣州樞紐國際競爭力起到重要助推作用。

新的通程航班聯運服務將覆蓋南航廣州進出港的全部53條國際航線。所謂通程航班聯運，主要是指旅客托運行李一站式直掛服務，旅客只需在始發站托運行李，除個別托運行李在中轉站由海關按規定開箱查驗外，中途一般無須跟進，就可在目的站取行李。通程航班是大陸海關總署在國內部分航空公司、部分機場試行的一種新的中轉模式。

據悉，3月1日起，南航在廣州白雲機場的國際航班全面實現這種「零等待」的便捷服務。南航廣州全面通程航班業務包括出境和入境兩個方面。此前，南航已在廣州白雲機場實現了出境通程航班業務，以及23條國際航線的入境通程航班業務。

例如，一位搭乘南航北京-廣州-雪梨航班的旅客，不論是在北京出發時，還是從雪梨返程，都可以在出發地機場直接將行李托運到最終目的地，無需在廣州白雲機場中轉時提取托運行李。

通程旅客入境抵達廣州後，托運行李由南航工作人員送至海關中轉監管現場接受檢查；旅客隨身行李則由本人自行攜帶並受檢。旅客需跟隨南航工作人員指引，到通程航班中轉旅客等候區等候。

旅客隨身行李和托運行李如有需要辦理海關申報手續的，需領取《海關申報表》並填寫，前往海關申報櫃檯辦理申報手續。其中需辦理海關申報手續的托運行李，旅客應及時通知南航工作人員，以便工作人員引導旅客及申報行李前往海關配合查驗。

據悉，托運行李由海關在後臺實施監管，個別經海關非侵入式檢查後需進一步實施開箱查驗的托運行李，由南航負責運至海關指定區域，並由南航工作人員引導旅客本人至海關查驗區接受檢查，完成查驗後再由航空公司完成托運。如果通關行李需要接受海關檢查，通關時間將視海關工作進度而定。

過去行李太多、帶著行李轉機是國際中轉旅客的一大困擾。而乘坐通程航班的中轉旅客則省去了這一麻煩，節省了中轉時間。開通全面通程航班聯運之後，將有更多南航國際航班旅客享受此便捷服務。

目前，南航攜手廣州白雲機場與機場海關，對通程航班服務的軟硬體設施進行了一系列優化與完善，包括擴建通程航班中轉旅客等候區，啟用通程行李專用預檢機，優化通程旅客的通關流程，提升通程監管資訊化水準等。

隨著國際化戰略轉型的落地和逐步深入，南航廣州樞紐建設取得了長足進步。目前，南航從廣州出發的國際航線共53條，已初步形成了以歐洲、澳新兩個扇形為核心，以東南亞、南亞、東北亞及國內為腹地，全面輻射北美、中東、非洲的國際航線網路佈局。

截至2016年12月，南航國際及地區周班次量達到996班。2016年全年南航國際航線運輸旅客達到1379.6萬人次，南航在廣州地區的國際航線運力投入已超過國內航線。

全面開展通程航班業務，將進一步提升南航廣州國際中轉旅客及其行李物品的通關效率，有效提升南航和廣州白雲機場在國際航空市場的競爭力。

當前，南航機隊規模已超過700架，即將迎來廣州白雲機場T2航站樓投入使用的重要發展機遇。南航將乘著此次通程航班全面開通的東風，圍繞樞紐戰略佈局，持續完善航線網路，為旅客帶來更為便捷的出行體驗。

(工商)