10戰進21球！他勇奪大專金靴

北市大前鋒馬克（右）左腳射門，被輔大替補門將杜國勝封出。（李弘斌攝）

北市大學1日勇奪隊史第6座大專足球聯賽冠軍，來自英屬土克凱可群島的黑人前鋒馬克費內路斯（Marc Fenelus）功不可沒，他在冠軍賽繼續發揮牽制力，對輔仁大學貢獻1傳1射，且本屆大專聯賽場場進球，以10戰21球的驚人效率穿上金靴，銀靴獎得主也僅8球而已！

「當然，團隊最重要的任務還是贏球，而我給自己的個人目標，就是希望每1場比賽都能進球，」馬克賽後開心的說：「很高興我達成了這個目標，我們也拿到了冠軍，感覺很棒！」

第30分鐘馬克（右）助攻陳瑞杰攻入北市大的第3球。（李弘斌攝）

馬克在前年來到台灣效力北市大同隊，去年夏天才成為北市大的一員。馬克也在大專賽場展現進球本色，除確定晉級冠軍賽後，於複賽最後一戰輪休，他每場比賽都貢獻進球，扮演帶領北市大爭冠的「領頭羊」。

「過去我們也有來自土耳其的前鋒朱恩樂，不過當時球隊已有雙胞胎兄弟羅志安、羅志恩作骨幹，恩樂的到來主要是替安、恩加分，」北市大教頭張武業說：「現在馬克的確很突出，他會吸引對方的防守，所以我們配合陳瑞杰和墮後前鋒張豪偉，如果馬克被盯住，其他兩人就會有攻擊機會。」

北市大的算盤奏功，尤其陳瑞杰開賽不到1分鐘，就在禁區左側遠射破門。5分鐘後北市大開出左側角球，馬克在禁區內搶點排除障礙，讓包抄後點的陳威仁頭槌破門，迅速取得兩球領先。

第30分鐘馬克（左）從右中場一路帶球直進，甩開兩名輔大後衛完成助攻。（李弘斌攝）

第30分鐘，馬克終於有機會展現個人能力，從右中場一路帶球直進，輔大兩名後衛都攔不住。不過馬克也不貪功，殺到底線引出輔大門將後冷靜橫傳，助攻陳瑞杰攻入北市大的第3球。

第80分鐘，輔大終於靠黎晉權的左腳破門打破鴨蛋，戰況一度緊張，馬克又在終場前挺身而出，單刀赴會起左腳破門，不僅完成自己場場進球的目標，也澆熄輔大的反撲希望。

可惜的是，大專聯賽要與國際接軌，下屆起設置25歲的年齡上限，意味著馬克代表北市大踢的首屆大專聯賽，也將是最後一屆。對此他說：「球隊還沒告訴我呢，如果這是最後一屆，至少我們拿到了冠軍，是最棒的結果。」

(中時電子報)