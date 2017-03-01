販毒集團首腦黃俊傑脫逃 搜山仍無所獲

販毒集團首腦黃俊傑上月23日被台中警方借提至埔里鎮關刀山區取槍，一行人遇到溪谷崩塌地形，黃嫌滑落山坡後不知去向，警方會同埔里地區山青上山搜尋，但截至今日傍晚，仍未發現黃嫌的行蹤。

刑事局中部打擊犯罪中心23日借提黃嫌取槍的埔里鎮關刀山區，位於埔里鎮、仁愛鄉的交界，熟悉該區地勢的人士指出，該區域森林濃密，經常起濃霧，由於並非熱門登山路線，步道路跡並不明顯，且因常有人上山狩獵，甚至山老鼠盜伐，獵徑與步道痕跡混雜，很容易迷路，加上濕氣重，山坡濕滑，稍有不慎輕則跌跤、重則墜谷。

為避免不熟悉地形的台中警方再度受困，埔里地區警、義消會同入山搜尋黃嫌行蹤，近日山區飄雨，冷鋒來襲氣溫低，搜索隊預計3日內針對黃嫌可能逃竄或受困的路線進行踏查，根據瞭解，黃嫌除了可能從凌霄殿原入山口下山，也可能從鳥踏坑方向逃逸，甚至從蕙蓀林場避開警方耳目，但警方表示，已在嫌犯可能逃逸路線埋伏，但拒絕透露警力配置。

搜索隊除了從黃嫌墜谷處放射線式清查外，也向當地居民及山青瞭解，黃嫌在關刀山、守城大山是否有獵寮可供藏匿，截至傍晚，並未發現黃嫌進一步行蹤。

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(中時)