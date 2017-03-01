陸全國兩會召開前 官媒關注4大焦點

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中國大陸全國「兩會」即將召開，在中共黨媒進行2017全國兩會熱點調查中，其中加大反腐倡廉力度、全面深改進入攻堅期、提升汙染治理能力、民生問題等4大議題，是外界關切的焦點。

中國人民政治協商會議將於3日在北京開幕，揭開今年大陸全國「兩會」的序幕，隨後全國人民代表大會將在5日登場。

在人民網「2017全國兩會調查」頁面中，截至2月27日晚間8時30分，已有78萬6674人參與調查。在公眾關注的18個熱點問題中，「反腐倡廉」選項以逾11萬票暫居關注度的榜首。

另外，第二大熱門話題是「全面深改進入攻堅期」，網友的關注度從政府職能的轉變，到城鄉發展一體化體制機制的健全，從「農業供給側改革」到「國企改革」等，都是討論熱詞。

「提升汙染治理能力」也是外界關注的焦點。根據大陸民間團體為「兩會」準備的提案中，包括建議調整農村能源結構，控制散燒原煤總量，分階段展開農村原煤散燒汙染治理，推動京津冀地區大氣汙染治理等。

「民生問題」也是受到廣泛關注的話題，從食品安全到教育公平，從醫療改革到社會保障，從就業收入到住房安居，一方面是百姓的熱切期待，一方面是政府的任重道遠，都是民眾聚焦之處。1060301

(中央社)