比考上台大還難 台東3高職生錄取台電

「一生就這麼一次機會」，台東公東高工3名在校生考取台電公司，他們決定高工畢業後就上班。老師開心的說「比考上台大還難」。

台東公東高工今天朝會時，提前恭賀3名同學已經找到好工作。電機科3年級黃克偉及王威傑以及資訊科3年級郭廷哲，通過層層考驗，錄取台電公司。

公東高工校長藍振芳表示，台電公司會先提供新台幣2萬元獎學金，畢業後受訓一段時間後開始就業，受訓時領半薪，正式上班後1個月新台幣4萬元，比一般大學生還好。

「一生就這一次機會」，3名同學說，原本就對台電公司很有興趣，既然是自己的興趣，機會來了就把握，「興趣和工作結合」是最理想的，將來有機會會念夜校進修。

以第1名錄取的黃克偉，畢業於新生國中，3年前參加免試入學，以第一志願選擇公東高工電機科，3年來成績一直名列前茅。他說，考取台電是他的夢想，感謝學校及老師，學校不僅加強學科筆試，還有面試模擬測驗，更請體育老師加強體能訓練，讓每個同學都能過關。

電機科主任黃榮光表示，台電因為工作有意義，待遇福利都很好，進修制度佳，一直是最受國人歡迎的理想企業之一，電機科畢業的學生，能夠預先進入台電，比考上國立大學還要難得，這次電機科考取二人，全科士氣振奮。

藍振芳表示，台灣電力公司為培養並留住在地人才，每年都在台東招考高職應屆畢業生，提供台東子弟在地就業及完善教育訓練與就業後在職進修等優厚條件，經過校內成績評比、台電公司筆試及口試3個階段考驗後，今年均由公東高工學生錄取。1060301

(中央社)