三峽農會理事長選舉涉賄 檢調搜索

新北地檢署獲報，三峽區農會理事長選舉疑有綁樁、買票情事。檢方今天指揮調查局新北市調處展開搜索行動，並約談27人到案。

新北地檢署接獲線報，指稱林姓男子為求當選新北市三峽區農會理事長，涉嫌向會員代表以新台幣10萬元至50萬元不等代價進行綁樁、買票。

此外，林男並於2月19日會員代表選舉投票完畢後，招待當選的多名會員代表進行環島旅遊，要求他們在今天三峽區農會理監事選舉時，依指示投票予林男陣營所推舉的特定理監事人選，以使林男順利當選理事長。

另外，三峽區農會另一理事長李姓參選人，也涉嫌為求勝選而以20萬元不等金額，向多名農會代表參選人買票、綁樁，約定代表參選人當選後，在理監事選舉時，依指示投票給李陣營所推舉特定理監事人選，以讓李男順利當選理事長。

新北檢重大刑案專組檢察官許宏緯、紀榮泰，上午指揮新北市調查處、新北市警察局三峽分局兵分8路搜索，並約談林、李等27人說明。1060301

(中央社)