質疑馬軟弱 徐巧芯：黨內互打 蔡執行長還玩不膩嗎？

國民黨政策會執行長蔡正元、北農總經理韓國瑜批評前總統馬英九，前者說他在二二八事件上過於軟弱，後者酸馬推動免簽讓民眾「出國當詐騙集團」。馬辦發言人徐巧芯回應，兩位黨內前輩為了個人政治利益，不惜槍口對內，刻意針對馬前總統，發言惡意扭曲事實，完全禁不起檢驗，令人遺憾。

徐巧芯說，韓國瑜將國人享有的出國觀光免簽與詐騙集團相提並論，以偏概全的批評台灣民眾出國是「做詐騙集團」，這種指控傷害了所有使用免簽而享出國便利的善良老百姓。罵人當然容易，做事卻很難，請韓國瑜不要只會逞口舌之快，對事實不甚理解卻胡亂批評，變成「空心韓」。

至於一再針對馬前總統的蔡正元，徐巧芯質疑，「黨內互打」已經是老套了，「蔡執行長還玩不膩嗎？」身為國民黨政策會執行長，在臉書上如此公開發言，是代表國民黨中央黨部對前主席、前總統的聲明和指責嗎？二二八事件是中華民國也是台灣人要共同面對的歷史，蔡正元刻意挑動省籍情結，究竟有何意圖？

徐巧芯表示，蔡正元的批評都是出於政治動機的發言。為了個人政治利益，試圖混淆焦點，才是造成社會對立的最大問題，無助於社會的和解與共生。對於二二八事件，馬前總統已經說明，當時的領導人當然有其責任，這就是政治責任。「面對歷史，就事論事；面對家屬，將心比心」，是馬前總統對「二二八事件」一貫的態度，請不要惡意扭曲馬前總統的原意，甚至挑撥，還給社會和家屬安寧。

徐巧芯進一步指出，身為國家領導人，馬前總統認為有義務要為過去政府的歷史錯誤負起責任。道歉，是代表政府謙卑面對歷史錯誤，蔡正元用「鞠躬哈腰」等尖酸刻薄的字眼，刻意挑動省籍對立，居心何在？對國民黨贏回台灣人民的心有任何幫助嗎？恐怕只是讓國家產生更多撕裂而已。

徐巧芯呼籲，黨內同志不要為了黨內的選舉和個人政治利益，莫名把砲口指向馬前總統。若真是為國民黨好，應該專心提出對國民黨以及國家未來有貢獻的政策，而不是一再拿前主席、前總統開刀，否則只是讓自家人看了心寒，讓民眾看衰國民黨，無助於國民黨爭取社會的認同與支持。

(旺報)