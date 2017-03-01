柯文哲去年二備金 工務局用最多

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我要評比

台北市長柯文哲去年第二預備金編列12.5億元，北市府今天舉行市政會議討論二備金使用狀況，主計處指去年核准各機關動支7億386萬516元，經統計動支前5名為工務局、體育局、文化局、交通局及都市發展局，剩餘預算將以預算賸餘數繳庫處理。

檢視動支前5名局處，工務局主管1億1823萬8326元、體育局主管7930萬5595元、文化局主管7381萬4520元、交通局主管6275萬9595元、都市發展局主管5888萬487元。

其中，動支內容包括「三井株式會社舊倉庫」保存事宜所需不足經費4000萬元、公共運輸處辦理交6路型及市區公車站改善工程所需不足經費2050萬元、區公所及公園處辦理天空纜線清整專案，計3671萬6468元等。

(中時)