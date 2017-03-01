雲林縣文化處音樂廳 「樂」來「樂」有票房
雲林縣文化處音樂廳的售票演出，多年來只有兒童劇才熱門，音樂類、舞蹈類乏人問津，這幾年這兩類也有6成以上票房，嘉義愛樂管弦樂團半年來在雲林策畫2場演出，3月9日又將有德國慕尼黑音樂院大提琴教授演出。
嘉義愛樂管弦樂團去年6月於雲林演出俄羅斯風情獲熱烈迴響，3月9日將在雲林縣政府文化處表演廳舉辦大提琴家Reiner Ginzel（雷納•金澤）慈善公益巡迴音樂會。
文化處指出，文化部鼓勵本縣售票演出，以鼓勵表演團體自我成長，前幾年舞蹈、音樂類票房都不太好，隨著近年本縣習樂、習舞的子弟多了，透過向學校推票，都有6至7成賣座。
雲林縣最賣座的兒童劇是日本飛行船劇團，1200元最貴的票都是秒殺，最低價300元票才是最晚賣光，不論何時到雲林公演都是不可思議爆滿。其餘如木偶、九歌、小青蛙劇團的票房也很好。
文化處表示，目前音樂類票房至少都有4至5成，再催票一下可達到7成；舞蹈類也有8成票房，而融合音樂、舞蹈、戲劇的「雲林愛樂」每場演出，則都是秒殺。
(中時)
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