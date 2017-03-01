L小姐還原抓姦現場 江蕙躲房間喊心臟病發

台語天后江蕙。(本報系資料照)

今日出版《周刊王》報導， L小姐爆料台語天后江蕙25年前搶她老公徐聰明，還透過知名周姓製作人給她350萬簽下保密書。為何事隔多年才出面指控？L小姐坦言不惜違反保密條款的原因，只是想在死前得到江蕙一句道歉。

L小姐當年被告知徐聰明與江蕙在一起，後來知道兩人在楓丹白露買房，就帶著警察、拿著相機衝進去，還被穿著睡袍的徐聰明阻擋，不讓她進房間，而江蕙就躲在房間一躲就是3、4個小時。

最後L小姐終於進房間，就看到江蕙在裡面，還說自己心臟病發作，她想叫救護車，對方又說不要。L小姐透露當時江蕙還對她說：「沒想到妳真的帶警察來？」後來因為她一心只想離婚，不想再與這兩人有任何瓜葛，才會選擇收錢簽下和解書。

(中時電子報)