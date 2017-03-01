公園廁所反鎖 警到場驚見男子倒地無氣息

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高雄市前鎮區民裕街、管仲南路一處公園的男廁今天下午發現一具男屍，年約40歲，身旁留有鑰匙與香菸，但身上沒有任何證件，警方正釐清死者的身份和死因。

今天下午2點左右，1名清潔工發現，公園的1間男廁反鎖，起疑報警察看，警方到場開門驚見，1名男子倒臥在地上，已經沒有無氣息。

警方鑑識人員檢視男子外觀沒有外傷，且無外力介入跡象；初估死亡時間約1天，警方已採集指紋送交比對，並將遺體送往殯儀館存放。

警方表示，待指紋比對結果出爐後，將通知家屬並報請檢方相驗，釐清死因。

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(中時)