民進黨中常會 林錫耀：H7N9確定沒在台灣擴散
民進黨今天中常會行政院副長林錫耀在會中報告禽流感疫情。林錫耀表示，從24日禁宰令一周解除後，雞的部分，H7N6已沒再有新的疫情發生；此外，台灣目前唯一的H7N9病例是境外移入，也沒有在台灣擴散。
民進黨發言人楊家俍轉述，會中林錫耀指出，H5N6的部分，從24日禁宰令一周解除後，雞的部分，已沒再有新的疫情發生，之前撲殺的雞場，都有經過消毒、檢查，沒有問題後，就會讓雞農再養雞；鴨鵝的部分，因為跟雞比較不同，鴨鵝感染後會有潛伏期，所以現在要求鴨鵝送屠宰前，都要檢查無誤才可送屠宰場。
至於感染H7N9的台商，林錫耀表示，這位台商是去中國大陸回來之後，感覺自己罹患H7N9，已在前天過世，目前養雞、養鴨場都沒有發現有感染H7N9病毒，所以這個病例可以確定，是境外移入，也沒有在台灣擴散。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。