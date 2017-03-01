民進黨中常會 林錫耀：H7N9確定沒在台灣擴散

民進黨今天中常會行政院副長林錫耀在會中報告禽流感疫情。林錫耀表示，從24日禁宰令一周解除後，雞的部分，H7N6已沒再有新的疫情發生；此外，台灣目前唯一的H7N9病例是境外移入，也沒有在台灣擴散。

民進黨發言人楊家俍轉述，會中林錫耀指出，H5N6的部分，從24日禁宰令一周解除後，雞的部分，已沒再有新的疫情發生，之前撲殺的雞場，都有經過消毒、檢查，沒有問題後，就會讓雞農再養雞；鴨鵝的部分，因為跟雞比較不同，鴨鵝感染後會有潛伏期，所以現在要求鴨鵝送屠宰前，都要檢查無誤才可送屠宰場。

至於感染H7N9的台商，林錫耀表示，這位台商是去中國大陸回來之後，感覺自己罹患H7N9，已在前天過世，目前養雞、養鴨場都沒有發現有感染H7N9病毒，所以這個病例可以確定，是境外移入，也沒有在台灣擴散。

(中時)