遏阻網路霸凌風氣　唐綺陽今後考慮提告

星座專家唐綺陽在臉書的星象解析常被引用成新聞，也引來酸民酸言，甚至對她作人身攻擊。（取自唐綺陽粉絲團）

星座專家唐綺陽在臉書發了3289字長文，有感酸民文化正盛，「不喜歡就請略過關於我的任何一切，我不想再忍受噁心的唾沫一直朝我亂噴。」主因是日前晶華酒店跳電起火，她兩周前提醒正值火天星象，易有失火等突發災難，部分網友嗆她「放馬後炮」、「我也算出她有一天會死」等不乏人身攻擊的字句。經紀人昱伶１日回應：「如果危及到唐老師的形象，經紀公司會做出處置，希望這樣的風氣可以適可而止。」

唐綺陽感嘆，每當她星象預測被寫成報導，報導下的留言竟是罵聲一片，「好似我殺人放火似的，這是怎麼回事？」她也提到，不僅是自己，日前資深藝人高鳴因久病自殺，竟也有酸民留言批此舉是「搏版面」，居心令人不解，事件該探討的安樂死議題也被人忽略，也造成家屬二次傷害，實在不應該。

莫名其妙被罵，唐綺陽心裡確實很不舒服，「我決定，再有無端攻擊、胡亂嘲諷，將交由律師處理。」昱伶也強調，經紀公司並沒有不追究酸民的誇張行為，「藝人、專家的形象是需要很長時間建立的，她是有經紀公司保護的，如果留言危及老師的形象，公司會替她出面處理，並沒有要寬容無視這樣的現象。」

(中時)