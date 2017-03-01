川普不養狗狗 恐打破白宮百年傳統
俗話說，狗是人類最要好的朋友，但川普可能成為近130年來，首位沒在白宮養狗的美國總統。
英國「獨立報」（Independent）報導，多數美國人都至少養有1隻狗，許多人還養了好幾隻。
最近幾任總統中，歐巴馬一家養有2隻葡萄牙水犬，分別名為Sunny與Bo，前總統小布希（George W. Bush）也養了2隻梗犬與1隻史賓格犬，還有1頭名為奧菲莉亞（Ofelia）的長角牛，前總統柯林頓（Bill Clinton）也有養1隻名叫「巴迪」（Buddy）的拉布拉多犬。
外界上月謠傳，川普可能將養1隻名為巴頓（Patton）的黃金貴賓犬，這隻小狗目前由川普朋友波普（Lois Pope）照顧，不過，波普愛上這隻小狗後決定留著牠，而川普據信目前沒有任何計畫領養另1隻狗狗。
上一位沒養寵物的總統，為第25任總統麥金里（William McKinley）。
目前尚不清楚川普是否喜歡小狗。儘管他熱愛推文眾所皆知，唯一與狗相關的推文，都是他用來影射曾經發生衝突的對象，例如「像狗一樣乞求」、「像狗一樣說不出話來」。（譯者：中央社周莉芳）1060301
(中央社)
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