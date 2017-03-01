蔡總統：政府有責任發展科技有效利用水

北部水情緊繃，總統蔡英文今天指出，發展必要的科技跟用水管理，更有效利用水，這是政府重要的政策責任；她也呼籲大家一起幫忙省水，減輕政府在處理水供應時的壓力。

民主進步黨今天中常會邀請經濟部長李世光以「水情分析及因應作為」為題進行專案報告，李世光指出，受到氣候變遷影響，降雨呈「豐愈豐、枯愈枯」趨勢，目前水情以新北市板新、桃園及新竹地區供水較吃緊，已採取必要節水抗旱因應措施，以延長水庫供水時程；南部台南及高雄地區5到6月為最旱，將持續加強關注。

李世光表示，經濟部已擬訂各種情境因應方案並成立旱災應變小組，將保持警戒，針對「春雨不來」、「空梅」等情境，做最壞打算、最好準備，配合氣象預報，有節奏的提前因應，以枯水期不執行民生、產業重大影響的第三階段限水（分區供水）為目標。

民進黨發言人楊家俍會後轉述兼任黨主席的蔡總統聽取專案報告後的裁示，蔡總統說，確實每一年都碰到水的挑戰，不只是農業，工業的部分用水也很多，水資源如何做最有效的利用，變成政策上最大的挑戰。

蔡總統表示，前瞻基礎建設計畫裡面有一個水環境的部分，一方面整治河川，另一方面確保不論是農業、工業，或者民生的用水都不會缺乏。

蔡總統說，從另外一個角度來看，除了中央政府、地方政府跟產業共同幫忙外，民間用水、甚至產業用水，大家都必須要有一個概念，就是一起幫忙省水，台灣還有很大的空間在節水這部分做出成效，減輕政府在處理水供應時的壓力。

蔡總統指出，因為有些事情每年都會碰到，必須找出根本性的問題根源，主要是極端氣候的變遷，會讓降雨呈現兩極化，在這種情況下，水資源的調度跟保存變成非常重要，所以需要一套長遠的水資源規劃政策，利用科技提升國家的整體用水效率。

蔡總統說，發展必要的科技跟用水管理，可以更有效利用水，這是政府一個最重要的政策責任。1060301

(中央社)