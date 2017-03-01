疑妻另結新歡 男潑汽油燒妻遭訴

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陳姓男子懷疑妻子李女另結新歡，佯稱要辦離婚手續誘騙李女出門，將汽油潑灑在李女頭部點火，造成李女二度燒傷，一度命危，基隆地檢署今天依殺人未遂罪起訴陳男。

起訴書指出，54歲的陳男與妻子李女感情不睦，已分居半年，陳男1月6日下午送貨時巧遇李女，身旁還有1名男子，陳男因而懷疑妻子另結新歡心生怨恨，去電佯稱要辦理離婚手續，相約3天後在戶政事務所見面。

檢方表示，李女1月9日上午9時多從住家準備出門赴約辦理離婚手續時，陳男埋伏在外等候，雙方發生口角，陳男將李女壓制在計程車上，持裝滿汽油的寶特瓶潑灑在李女頭部點燃，造成李女體表面積30％受有二度燒傷，一度命危，甚至可能需要截肢。

陳男逞凶後強行取走李女隨身包包，內有新台幣6萬元，隨後騎機車逃逸，正巧鄰居目擊整個過程，立即拿出滅火器滅火，並通報消防局派員將李女送醫，李女才倖免於死，檢警當天晚間11時多在基隆市正義路逮捕陳男，訊後將他移送法辦。1060301

(中央社)