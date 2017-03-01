廣州機場啟用行李直掛 僅南航旅客適用
以往到中國大陸轉機最麻煩的是行李須重新安檢；不過，今天起，廣州白雲機場啟用行李直掛，但是只有搭南方航空的旅客適用。
南方航空說，這是與白雲機場、廣州海關共同合作，提供旅客更便利的服務。
今天起，搭南航到白雲機場轉機旅客，無論轉大陸境內班或國際航班，行李都可直掛，旅客不必提著大小行李並經過再次檢查，可直接到目的地再領行李。
南航從廣州出發的國際線多達有53條，若從台灣出發，較理想的銜接航班航線約20條，包括倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、洛杉磯、舊金山、紐約、墨西哥、雪梨、墨爾本、布里斯班、柏斯等。
因南航的票價頗具競爭力，有愈來愈多台灣旅客會選擇搭南航到廣州轉機，根據南航觀察，主要以年輕族群居多。1060301
(中央社)
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