強烈大陸冷氣團南下 熱水器應注意通風
強烈大陸冷氣團南下，氣溫將下降，嘉義市消防局特別提醒民眾，使用瓦斯熱水器應注意通風，以免一氧化碳中毒。
嘉義市消防局指出，受強烈大陸冷氣團影響，氣象局預測2日晚間至3日清晨台南以北將有攝氏10度左右的低溫，請民眾注意保暖，農漁養殖業請嚴防寒害。
由於天氣寒冷，許多人會緊閉門窗，形成通風不良環境，若居家環境燃氣熱水器裝設不當或型式錯誤，恐怕有引發一氧化碳中毒之虞，因此消防局呼籲民眾要遵守「5要」原則。
所謂「5要」即：要保持環境通風、要使用安全品牌熱水器、要選擇正確型式的熱水器、要注意安裝安全、要注意平時檢修。
消防局提醒民眾，儘管天氣再冷，使用燃氣器具仍應保持通風，以防範一氧化碳中毒。此外，民眾在天氣寒冷時，常使用電暖器保暖，請正確小心使用，避免發生火災。1060301
(中央社)
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