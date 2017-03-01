機捷通車 交長：運量絕非靠運價打折
機場捷運票價若不打折，是否影響乘客量？交通部長賀陳旦表示，運量絕非只靠運價打折，而是要乘客喜歡搭乘，未來會增加各車站特色，擴大吸引力，讓乘客感受到搭乘的多樣化。
賀陳旦今天下午與桃園市長鄭文燦，一起慰問在試乘階段辛勤努力的桃園捷運公司全體員工，同時感謝所有同仁的努力，但也提到今後就沒有只靠「感謝」的說詞，更要全力以赴，並且肩負起承擔與責任。
賀陳旦說，機捷試營運是檢驗準備的程度，大家所看到的缺失問題，並不會減損大眾對機捷的滿意程度，交通部也會承諾讓高鐵局與桃捷繼續努力把事情做好。
至於票價不打折後，是否能繼續吸引民眾搭乘？賀陳旦說要看每個車站的條件，若轉運車站的條件比較寬裕，就可以增加商業設施、廣告、賣場；車站有特色，集散量就會加大，營運也會有更大的吸引力，乘客也可以感受到搭乘的多樣化。
他說，「運量絕非只是靠運價打折扣，而是提升讓乘客自己喜歡搭乘」，未來也會與桃園市府相互支援。
記者問到賀陳旦，對於機捷開通至今的表現，要打幾分時？賀陳旦笑著說，不適合打分數，因為交通部、高鐵局是受評人，但從試營運期間超過一倍的乘客搭乘，並透過口耳相傳，應該是肯定這項系統，「民眾熱烈捧場，就是最好的分數」。
另外，賀陳旦也表示，交通部願意負責未來轉車規劃的責任，盡力協調各單位，完成機捷沿線在轉乘的實惠性。1060301
(中央社)
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