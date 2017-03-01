客運司機過勞死 中市府協助家屬度難關

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對於台中市鄭姓客運司機經調查認定確屬職業傷病死亡一事，台中市勞工局今天說，除協助家屬申請慰問金，並提供家屬調解與法律扶助，以度過難關。

勞工局指出，台中市捷順客運鄭姓司機於去年11月12日因超時工作昏倒在駕駛座，經急救不治一案，全案由勞動部職業安全衛生署調查認定確屬職業傷病死亡。

物流業勞動權益自救會、台中市職業大客車駕駛自救會今天上午於勞動部前廣場舉行台中公車司機過勞死追思記者會。

勞工局表示，由於鄭姓司機先後曾於台中客運公司與捷順客運服務，但案發當時僅於捷順客運上班約2個月，而在台中客運的出勤紀錄發現有違反勞動基準法第32條第2項超時情形，已於2月24日將調查報告移送市府勞工局依法處分。

勞工局指出，除依法裁罰業者違法讓員工超時工作，也協助家屬申請慰問金，並提供家屬調解與法律扶助，以度過難關。

為提升客運業駕駛的勞動權益，防範超時工作，勞工局強調，已加強對各家客運業者實施勞動檢查，要求客運業者遵守勞動基準法規定，同時配合勞動部進行遊覽及客運業者高工時勞動檢查，一旦發現違規將依法處分。1060301

(中央社)