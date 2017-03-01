溺水台婦將在當地火化 家屬近期返國
在泰國芭達雅飯店溺水不幸身亡的台灣婦人，在家屬未對死因有疑異情況下，遺體將在當地火化。中華民國駐泰國代表處協助家屬辦理相關文書驗證等，並在近期內返台。
參加旅行團的台灣王姓婦人於泰國芭達雅的飯店內溺水，經過緊急送醫搶救後仍宣告不治。警方調查及家屬檢視整個過程監視畫面後，家屬對死因沒有疑異，在釐清責任歸屬後，決定將王婦遺體在當地火化。
中華民國駐泰國代表處也全力協助家屬辦理相關文書證明及驗證工作，在完成相關程序後，預計近期家屬會帶著王婦骨灰返台。1060301
(中央社)
關鍵字：家屬、火化、溺水、中華、中華民國駐泰國代表處
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