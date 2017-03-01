食品追溯追蹤 7月底新增3類納管

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食藥署今天宣布，新增食用醋、蛋製品、嬰幼兒食品3類業者，自今年7月31日起分階段應建立追溯追蹤管理系統，若有食安問題，更有利追蹤。

近年食安風暴頻傳，衛生福利部食品藥物管理署為精進食安、做風險控管，依食安法規定，公告特定類別與規模業者應建立來源與流向的追溯追蹤管理系統，若有食安疑慮案件發生時，可即時掌握涉案原料來源或產品流向，快速召回以阻斷風險流通，有效強化食品鏈管理。

食藥署今天公告修正「應建立食品追溯追蹤系統之食品業者」，除原規範的19類食品業者外，新增食用醋、蛋製品、嬰幼兒食品3類業者，也要從今年7月31日起分階段應建立追溯追蹤管理系統，共有62家業者。

食藥署食品組代理科長江仟琦受訪時表示，之前嬰兒奶粉類已經納管，必須建立追溯追蹤系統，即將納管的嬰幼食品比較類似副食品，如米精、水果泥、蔬菜妮、雞肉泥、嬰幼兒餅乾等，未來都需要建立追蹤追溯系統。

依法規定，經公告指定食品業者建立追溯追蹤資料不實，或未建立追溯追蹤系統且經命限期改正，屆期不改正者，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。1060301

(中央社)