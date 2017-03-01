黃小柔拆牙套 貝齒、瓜子臉回春至少15歲！
2000年以女子團體「4 in love」出道的藝人黃小柔，月牙般的笑眼與俏皮的虎牙，一直是她的招牌特色，然齒列不整也造成她怎麼瘦都是「膨膨臉」，也容易產生牙齒方面的問題，因此2016年，她動念整頓上排的小虎牙，怕痛的她忍了1年多，如今終於「完工」拆牙套，今她在臉書貼出成果照，不僅臉瘦了，更被誇整牙後大回春，效果好到不行！
齒列不整的黃小柔，去年初宣布要來整頓招牌虎牙，表示其實懷抱這個念頭好多年，2015年下半年已「試水溫」裝了下排牙套，僅半年就有了行軍般的整齊的牙齒，給了怕痛的她莫大的信心，也剛好生完小孩骨質較疏鬆，適合整牙，於是隔年心一橫拔掉一顆牙，開始「牙套人生」。
剛開始的幾個月，她還抱怨只能吃粥和麵線類的食物很難熬，但為了重生，黃小柔硬是撐了下來，且進度飛快，1年就調整成功，今開心在臉書秀出露齒大笑照，臉蛋明顯變尖，下巴兩側突出的骨頭消失得無影無蹤，變得既可愛又漂亮，被阿喜、米可白等明星名人大讚「已戀愛」、「太正」，甚至被讚「根本是18歲學生妹！」，整整回春17歲，也讓不少女粉絲心動，想效法跟進，引發熱議。
(中時電子報)
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