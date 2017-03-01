大貨車疑捆索斷裂翻覆 鋼條甩出幸僅一人輕傷

正在加油的小客車被甩出鋼條波及，車體受到損毀。(林和生翻攝)

一輛裝載鋼條的大貨車，1日上午11許行經萬丹鄉東外環道時，疑因捆索斷裂造成翻車意外，車上鋼條因離心力全都甩進路旁加油站內，不僅撞壞站內加油機，連正在加油的小自客車也遭波及，所幸僅有一名女員工受到輕傷，事故原因正由警方調查。

(中時)