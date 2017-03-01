嘉縣警緝毒專案破44案 逮48人

嘉義縣警察局2月24日至27日與全國各警察機關同步展開為期3天「全國同步查緝毒品行動」，動員180名警力，執行臨檢搜索處所82處，共查獲涉嫌販毒藥頭7人、施用及持有一、二級毒品38人，三、四級毒品行政裁罰3人，總計查獲毒品案44件，嫌犯48人有5人因涉嫌販賣毒品經聲請羈押獲准，執行成效豐碩。

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(中時)