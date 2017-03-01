大廠爭奪生乳源 鮮乳進入酪農喊價的「賣方市場」

咖啡、烘焙業者等用乳需求攀升，使鮮乳市場變成需求大於供給的「賣方市場」，鮮乳業者為搶生乳源，須接受酪農業者漲生乳收購價，近來統一的收購價就被漲了約7％，今日統一瑞穗鮮乳反映爭搶生乳源的結果，400毫升裝從42元漲至44元，漲幅約4.76％。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示，自從2008年對岸發生三聚氰胺毒奶粉事件發生後，台灣的咖啡、烘焙業者開始轉為使用鮮奶，讓鮮奶需求量不斷上升，國內生產的乳源確實不足以供應市場需求，國產乳量一年約37萬噸，但目前的整體消費量每年約40萬噸，不足部分是透過進口補充。

王忠恕指出，台灣在世界貿易組織中分配的液體乳全球關稅配額每年約2萬噸，超過此額度必須扣懲罰性關稅，以前根本用不完，2萬噸的配額頂多使用40％，但現在業者寧願繳更多稅也要超額進口，可見需求量有多大。

王忠恕表示，需求大於供給的情況下，鮮乳慢慢轉成賣方市場，酪農業者若調漲生乳收購價，鮮乳業者為了爭搶生乳源須接受調漲，以這次漲價的統一為例，這2年以陸陸續續調漲幾次生乳收購價，整體漲幅約7％，比其零售端鮮乳漲價的幅度還多，其實早在統一之前，而另一鮮乳業者光泉先前也曾調漲過零售端的鮮乳價格。

王忠恕表示，台灣鮮乳售價已經相當高昂，在全球算前幾名的，也比鄰近的日本貴，未來鮮乳零售端價格是否還會調漲，終究要視市場供需情形而定，前2年鮮乳業者爭奪生乳源搶得很兇，今年起感覺大勢底定，統一現在才漲價也算較晚反映出前端生乳收購價的調整。

王忠恕指出，其中一家主要鮮乳業者味全受到「滅頂效應」影響，雖然手握很多生乳源，但不見得能夠銷售出去，呼籲消費者要能理性看待整起事件，否則恐對台灣的酪農業者造成傷害。

(中時)