扯？ 希拉蕊夫婦被爆白宮當旅館 每晚收1350萬

去年柯林頓夫妻選舉當天至投票所投票。(圖/美聯社)

前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)在2016年的激烈選戰中敗給了川普(Donald Trump),也跌破了大家的眼鏡,更多人覺得在希拉蕊比川普更適合擔任美國總統。然而最近美國暢銷作家威德(Doug Wead)出書揭露了希拉蕊及其夫婿前總統柯林頓(Bill Clinton)貪得無厭的斂財醜聞,書中透漏柯林頓夫婦在入主白宮時,曾邀請多位名人至白宮住宿一晚,然而這過夜的代價不小,最高必須付出44.1萬美元(約新台幣1350萬元)才得以入住。書中甚至表示希拉蕊在國務卿期間與中、俄兩國,私下交往密切,甚至有許多秘密協議,讓希拉蕊的基金會可以獲得更多的資金。

從左至右:名導演史蒂芬・史匹伯、前蘋果執行長賈伯斯、好萊塢巨星芭芭拉・史翠珊。(圖/美聯社、shutterstock)

美國暢銷作家威德的新書《權力遊戲:希拉蕊失敗的選舉及川普勝利的策略內幕》(Game of Thorns: The Inside Story of Hillary Clintons Failed Campaign and Donald Trumps Winning Strategy)中揭露,柯林頓夫妻入主白宮時,透過販售在白宮住宿一晚給名人來貪汙,並且獲得共800多筆的大筆賄款,包括前蘋果執行長賈伯斯(Steve Jobs)付了15萬美元、好萊塢巨星芭芭拉・史翠珊(Barbra Streisand)付了6萬美元、名導演史蒂芬・史匹伯(Steven Spielberg)付了33.6萬美元等,其中金額最高的是來自億萬富翁德克・齊夫(Dirk Ziff)付了44.1萬美元,這些名人付了大筆的金額到白宮住一晚,大筆的賄款透過外國帳戶流入了民主黨全國委員會(Democratic National Committee)。

位於白宮二樓的林肯臥室。(圖/white house museum)

位於馬里蘭州的大衛營是美國總統非正式的會面地點也是總統的休閒地。(圖/美聯社)

書中也詳細描述這些「出租」的白宮房間包括知名的林肯臥室(Lincoln Bedroom)、皇后臥室(Queens bedroom)以及1941年英國首相邱吉爾(Winston Churchill)會見小羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)所待的房間。另外,除了白宮慘淪為旅館之外,柯林頓夫妻也沒放過美國總統的休閒地大衛營(Camp David),他們也將大衛營的部分房間開放讓名人住宿並收取「租金」。

希拉蕊擔任國務卿時和前總統柯林頓出席活動。(圖/美聯社)

除了收取「租金」的誇張行徑之外,書中也指出希拉蕊在擔任國務卿及競選期間和俄關係往來密切,除了鼓勵美國科技公司資助俄國的矽谷(Skolkovo),還允許俄國掌握20%的核原料,以換取給柯林頓基金會(Clinton Foundation)26億美元(約新台幣798億元)的資金。

比爾柯林頓擔任阿肯色州州長時和希拉蕊出席活動。(圖/美聯社)

至於柯林頓夫妻和中國的關係,是透過柯林頓在阿肯色州擔任州長時,他們結識了一家位於小岩城(Little Rock)的中國餐廳廚師查理斯崔 (Charles Yah Lin Trie),該名廚師為他們處理大筆來自中國的非法捐款。甚至當柯林頓當選總統之後,查理斯崔也跟著柯林頓夫妻移居華盛頓特區,繼續擔任總統夫妻的非法資金募集人。

FBI局長柯米在選前重啟希拉蕊的電郵門。(圖/美聯社)

威德在書中表示,儘管希拉蕊一直將敗選的原因歸咎給FBI局長柯米(James Comey),怪罪他在選前重啟希拉蕊電郵門的調查,使希拉蕊的民調大幅下滑,但其實柯林頓夫妻的醜聞有一大把,根本不缺電郵門這件,無論如何希拉蕊都將因為這些醜聞無緣成為美國總統。

(中時電子報)