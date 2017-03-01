扯？ 希拉蕊夫婦被爆白宮當旅館 每晚收1350萬
前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)在2016年的激烈選戰中敗給了川普(Donald Trump)，也跌破了大家的眼鏡，更多人覺得在希拉蕊比川普更適合擔任美國總統。然而最近美國暢銷作家威德(Doug Wead)出書揭露了希拉蕊及其夫婿前總統柯林頓(Bill Clinton)貪得無厭的斂財醜聞，書中透漏柯林頓夫婦在入主白宮時，曾邀請多位名人至白宮住宿一晚，然而這過夜的代價不小，最高必須付出44.1萬美元(約新台幣1350萬元)才得以入住。書中甚至表示希拉蕊在國務卿期間與中、俄兩國，私下交往密切，甚至有許多秘密協議，讓希拉蕊的基金會可以獲得更多的資金。
美國暢銷作家威德的新書《權力遊戲：希拉蕊失敗的選舉及川普勝利的策略內幕》(Game of Thorns: The Inside Story of Hillary Clintons Failed Campaign and Donald Trumps Winning Strategy)中揭露，柯林頓夫妻入主白宮時，透過販售在白宮住宿一晚給名人來貪汙，並且獲得共800多筆的大筆賄款，包括前蘋果執行長賈伯斯(Steve Jobs)付了15萬美元、好萊塢巨星芭芭拉・史翠珊(Barbra Streisand)付了6萬美元、名導演史蒂芬・史匹伯(Steven Spielberg)付了33.6萬美元等，其中金額最高的是來自億萬富翁德克・齊夫(Dirk Ziff)付了44.1萬美元，這些名人付了大筆的金額到白宮住一晚，大筆的賄款透過外國帳戶流入了民主黨全國委員會(Democratic National Committee)。
書中也詳細描述這些「出租」的白宮房間包括知名的林肯臥室(Lincoln Bedroom)、皇后臥室(Queens bedroom)以及1941年英國首相邱吉爾(Winston Churchill)會見小羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)所待的房間。另外，除了白宮慘淪為旅館之外，柯林頓夫妻也沒放過美國總統的休閒地大衛營(Camp David)，他們也將大衛營的部分房間開放讓名人住宿並收取「租金」。
除了收取「租金」的誇張行徑之外，書中也指出希拉蕊在擔任國務卿及競選期間和俄關係往來密切，除了鼓勵美國科技公司資助俄國的矽谷(Skolkovo)，還允許俄國掌握20%的核原料，以換取給柯林頓基金會(Clinton Foundation)26億美元(約新台幣798億元)的資金。
至於柯林頓夫妻和中國的關係，是透過柯林頓在阿肯色州擔任州長時，他們結識了一家位於小岩城(Little Rock)的中國餐廳廚師查理斯崔 (Charles Yah Lin Trie)，該名廚師為他們處理大筆來自中國的非法捐款。甚至當柯林頓當選總統之後，查理斯崔也跟著柯林頓夫妻移居華盛頓特區，繼續擔任總統夫妻的非法資金募集人。
威德在書中表示，儘管希拉蕊一直將敗選的原因歸咎給FBI局長柯米(James Comey)，怪罪他在選前重啟希拉蕊電郵門的調查，使希拉蕊的民調大幅下滑，但其實柯林頓夫妻的醜聞有一大把，根本不缺電郵門這件，無論如何希拉蕊都將因為這些醜聞無緣成為美國總統。
(中時電子報)
文章來源：How greedy Bill and Hillary Clinton befriended a Chinese fry cook in Little Rock who funneled hundreds of thousands in illegal donations from China and sold sleepovers at the White House for $400,000 a pop
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