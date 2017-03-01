中職日職對抗賽第2戰 鄭凱文VS菅野智之
中職聯隊昨日靠著「大王」王柏融砲轟日職強投，以8比5擊敗日本經典賽代表隊，首度戰勝以日職頂尖球員組成的日本隊，拿下「2017年中職日職對抗賽」首戰勝利，達成總教練洪一中賽前設定「至少拿1勝」的目標，今天(1日)中職聯隊由中信兄弟王牌鄭凱文先發，打線也做了更動。
昨日王柏融對日本隊繳出單場3安表現，只差三壘安打就能締造「完全打擊」，今天第2戰繼續擔任中職聯隊先發中外野手，打第3棒，「恰恰」彭政閔繼續扛四番，前役單場4安的林智平、二壘手林威廷都是連兩天先發，此戰先發陣容換了5人。
為備戰經典賽的日本隊，此戰則排出「王牌」，由去年日職中央聯盟自責分率、三振「雙冠王」菅野智之先發，昨日單場3支二壘打的菊池涼介，此戰沒有排進先發打線中，秋山翔吾調至第2棒，內川聖一、田中廣輔、小林誠司也被排進此戰先發陣容中。
中職聯隊先發陣容
第1棒 游擊手 陳傑憲
第2棒 三壘手 林智平
第3棒 中外野手 王柏融
第4棒 一壘手 彭政閔
第5棒 指定打擊 周思齊
第6棒 左外野手詹子賢
第7棒 捕手 劉時豪
第8棒 右外野手 唐肇廷
第9棒 二壘手 林威廷
先發投手 鄭凱文
日本隊先發陣容
第1棒 二壘手 山田哲人
第2棒 中外野手 秋山翔吾
第3棒 游擊手 坂本勇人
第4棒 左外野手 筒香嘉智
第5棒 一壘手 中田翔
第6棒 指定打擊 內川聖一
第7棒 右外野手 平田良介
第8棒 三壘手 田中廣輔
第9棒 捕手 小林誠司
先發投手 菅野智之
(中時電子報)
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