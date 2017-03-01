文化快遞》2017臺北文學季 「從前」到「以後」

2017臺北文學季邀請國際大師今野敏訪臺(圖/臺北文學季提供)

文學閱影展《十日談》劇照。(臺北文學季提供)

臺北市政府文化局長鍾永豐（圖中）與文學季總策展人封德屏（前排左三）、閱影展策展人楊元鈴（前排左二）等來賓宣布文學季開跑。(臺北文學季提供)

透過閱讀，作家運用豐富的想像世界，開展寫作視野。閱讀文學經典，讓一位作家的心志更為強大，也可讓他覺知自己的渺小。每位作家都有珍藏的文學閱讀體驗，不同世代作家間的差異及分歧，饒富趣味，足堪反思。

2017臺北文學季將從3月至6月，透過國際作家訪臺活動、閱讀講座、創作工作坊及書展、影展，邀請不同世代的作家，與讀者一同穿梭文學與記憶的長河，從「從前」到「以後」，俯仰璀璨靈光。

國際推理作家∣今野敏訪臺

2014年風靡臺灣的日劇「ST警視廳科學特搜班」原作者今野敏，是國內最為人熟知的日本推理小說作家之一，今年應文學季之邀訪臺。現年62歲的今野敏，擔任日本推理作家協會理事長，從大學時期開始寫作，創作達38年，以將近30種系列作品、總數約200部的紀錄傲視日本文壇。1988年寫下高人氣的長壽作品「安積班系列」，並改編成電視劇「班長警視廳安積班（一～六）」，目前仍熱映中。2005年起出版《隱蔽搜查》，開啟警察小說新境界。今年文學季國際作家單元再度委請資深出版人、「臺灣出版界的日本推理小說教母」陳蕙慧策劃推理小說創作與應用工作坊，特邀今野敏授課，並將在4月30日下午2點與知名影視人王小棣、李烈、學者陳國偉一同對談小說的影視改編，希望為國內讀者及創作者帶來推理文學的新視野。

文學閱讀講座∣世代相輔，文學相成

當文學張開凝視過去、看向未來的眼睛，文學史的世代不再只是研究者的歸納與標籤，也不再只是一條單線通往未來的傳遞，而是歷史、語言、記憶與脈絡重組、融合、拼貼的不同形式。立足當下，我們回望的也許是未來，遠眺的也總有過去。

今年臺北文學季閱讀講座，以「你我的文學世代」為題，由中生代小說家駱以軍擔任策展人，邀請到胡長松、陳克華、黃錦樹、黃麗群、楊澤、童偉格、廖玉蕙、鄭順聰、羅智成等深耕文壇多年的作家，更有黃崇凱、吳妮民、楊婕、陳又津、羅毓嘉等亮眼的文壇新生代，讓不同世代的寫作者同臺，分享各自創作的社會與時代脈絡，以及共同關心的主題。他們彼此證言、彼此圓滿，與讀者一同見證文學的璀璨時光。系列講座中也安排張國立與何敬堯以「奇幻On the way」為名對談奇幻文學；而王溢嘉與鍾文音則會聊聊生命書寫與療癒，呼應本屆工作坊主題。

在世代對談之外，還舉辦臺北文學獎文學年金得主分享講座，邀請顧玉玲、胡淑雯，以及第17屆的新科得主謝海盟談談得獎心情與創作點滴。青春閱讀講座以13～18歲的青少年為核心，由臥斧、許榮哲、簡媜三位作家親訪師大附中、和平高中及復興高中等校園，介紹文學如何影響自己的世界觀，與不同故事形式的閱讀方法，期望藉由閱讀與創作的經驗分享，啟蒙更多文學新芽。

創作工作坊∣不只想像，我們書寫

舉辦第二年的文學季創作工作坊，嘗試以生活及類型文學為主題，開設生命書寫、青少年奇幻小說與遊戲創作、推理小說進階創作與應用，以及文學閱讀與書評寫作工作坊，並加重應用與實作，期望吸引更多不同領域的讀者，進一步成為創作者。

1.生命書寫工作坊

由陪伴數百人重活一次青春歲月、長年在社區大學開設寫作班的鄭美里擔任工作坊召集人，邀集當代生命書寫重要作家吳億偉、郝譽翔、陳文玲、陳又津、陳雪、楊索一同授課，帶領您從零開始，用文字、故事與自己的生命、家族、土地及時代對話。

2.青少年奇幻小說與遊戲創作工作坊

文學寫作需要「獨到」的眼光，奇幻寫作則需要「多元」的視角，小說家、遊戲設計師瀟湘神針對國、高中生，規劃一系列奇幻創作與遊戲體驗課程，協同臺北地方異聞工作室、城市遊戲工作室成員與奇幻文學作家何敬堯、李伍薰、黃致中等堅強師資陣容，一同為青少年打開通往幻想世界無限可能的大門。

3.推理小說進階創作與應用工作坊

已經有了好故事，也具備基礎的創作技巧，推理創作者的下一步該何去何從？如何成為專業作家？如何讓故事多元應用？如何認識同好，彼此討論與提升？由資深推理出版人冬陽擔任召集人，邀集出版、授權、編劇、影視的創作者杜鵑窩人、臥斧、湯昇榮、黑米、譚光磊、寵物先生，從多方面深入討論學員的作品，往創作的殿堂持續前行。

4.文學閱讀與書評寫作工作坊

在大眾媒體書評式微的年代，我們是否可以透過自學，達成提升文學鑑賞力的目的？散播精讀、廣讀的種子？由資深出版人廖志峰邀集編輯人李金蓮、譯者邱振瑞與陳榮彬、書評家果子離帶領讀者認識各國與臺灣的書評精粹，了解如何透過判斷、分析、比較、欣賞等方式寫作文學書評。

臺北文學季∣市圖好書展

精采的一系列講座與工作坊，將為社會大眾帶來豐沛的文學洗禮。今年臺北文學季持續與臺北市立圖書館合作，在臺北市立圖書館恆安民眾閱覽室、王貫英先生紀念圖書館、李科永紀念圖書館、大同、大直、內湖、天母、延平、道藩、稻香、舊莊分館共11個分館舉辦「臺北文學季‧市圖好書展」，精選講座延伸閱讀書籍，將世代作家的創作精華一次呈現。歡迎讀者5月至參與書展的分館親炙這場閱讀饗宴，共沐書香。

文學閱影展∣帕索里尼的挑釁美學

每一次的「臺北文學‧閱影展」都是一種召喚。召喚觀眾翻開書頁，召喚讀者走入戲院，召喚所有人在電影中看見文學之美。正如文學季所掀起的閱讀與寫作風潮，閱影展以文學為題，藉由改編作品、作家專題等各種文學電影的展演，試圖召喚觀眾在影像的魔力中，進一步找到文學的底蘊。本屆「臺北文學‧閱影展」由影評人楊元鈴策展，計畫以「影的意志vs.文的靈光」為方向，帶來義大利電影大師帕索里尼的經典作品，從大師名導到當代名作，帶領觀眾領略更多元的文學影像精髓。

帕索里尼身兼電影導演、劇場、作家等多重身分，終身以無產階級左派自居的他曾積極參與六○年代末的學生運動，與羅蘭巴特、沙特等歐洲文藝界名家往來密切，也是六○年代最具挑釁精神的電影作者。同時也是詩人的帕索里尼，不僅在文學書寫、電影與劇場編導等方面展現驚人的能量與才華，在電影的創作上，也以富含文學性的詩意電影語言，穿梭在經典文本、傳統寓言與當代文化之間，為世人提出了深刻的時代觀察與檢省。

本屆「臺北文學‧閱影展」特別規劃帕索里尼一系列西方經典的改編作品，包括義大利文藝復興時期的小說《十日談》、英國詩人喬叟的《坎特伯雷故事集》、阿拉伯的民間故事《一千零一夜》，以及薩德伯爵的禁忌爭議傳奇《索多瑪120天》等。一生充滿傳奇色彩的帕索里尼，在《索多瑪120天》上映前不久遭到毆打猝然暴斃，英年早逝留下無限哀思。帕索里尼以經典為文本，賦予新的詮釋解讀，也在傳統與當代、文學與電影之間，開拓了更豐富的思辨可能。

2017臺北文學季

時間│3月～6月

你我的文學世代講座16場次

時間│3/5（日）～5/21（日）14:00～16:00

創作工作坊4場

時間│4月～6月

地點│紀州庵文學森林（臺北市中正區同安街107號）

費用│每場保證金1000 元

國際作家單元

時間│4/30（日）14:00 ～ 16:00

地點│國家圖書館國際會議廳（臺北市中正區中山南路20號）

講題│原汁原味vs.加油添醋─談小說的影視改編

講師│今野敏×王小棣×李烈×陳國偉

市圖好書展

時間│5/1～5/31，週二至週六8:30～21:00，週日、週一9:00～17:00

地點│臺北市立圖書館恆安民眾閱覽室、王貫英先生紀念圖書館、李科永紀念圖書館、大同、大直、內湖、天母、延平、道藩、稻香、舊莊分館等11個分館

文學閱影展

時間│5月底～6月初

地點│光點台北（臺北市中山區中山北路二段18號）

主題│影的意志vs. 文的靈光

費用│免費

電話│02-2343-3146 轉507 鄭小姐

(中時電子報)