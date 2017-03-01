逃逸女外勞聚集飲酒唱歌 警逮6人

多名印尼籍逃逸外勞趁著二二八連假到嘉義縣民雄鄉一家小吃部飲酒唱歌，以解思鄉之苦，警方據報圍捕，逮捕逃逸3年的蘿妮等6名女外勞，並移送嘉義縣專勤隊處置。

嘉義縣警察局民雄分局今天表示，北斗派出所於二二八連假第1天（25日）深夜接獲線報，指民雄鄉福樂村一家小吃店內，有多名疑似女逃逸外勞聚集。

北斗派出所長張天期先指派便衣員警假裝顧客前往消費，並部署在小吃店各出入口，隨即由其他員警破門展開圍捕，現場在優勢警力控制下，經查證現場20多名外籍人士身分。

警方指出，查獲蘇卡妮等6名印尼籍逃逸女外勞，其中蘿妮已逃逸3年，6人年齡在40至50歲間，都是申請來台擔任看護工。

警方說，這間小吃部平常都是外勞聚集喝酒唱歌的場所，以印尼籍最多，被查獲6名逃逸外勞平時以打零工為主，6人到小吃部消費，除了解思鄉之苦外，也是要尋求其他工作機會。1060301

(中央社)