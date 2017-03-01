大排水溝2隻死鴨 民眾警覺通報
全台禽流感疫情不斷，屏東縣27日也出現今年第1例禽流感（H5N8）案例，今天有民眾在屏東監獄外的排水溝發現2隻死鴨，立即通報家畜疾病防治所送驗。
屏東家畜疾病防治所表示，接獲民眾通報後，即刻派員會同警察局、環保局前往消毒，並將死鴨送家畜衛生試驗所檢驗，並針對鄰近養禽場加強訪視，阻止病毒隨意散播。
防治所所長李永文呼籲，縣內養禽場如有禽隻異常死亡或有異狀，應儘速通報防疫機關處理，切勿任意棄置，以免造成防疫漏洞散播病原，危害產業行為。如任意棄置斃死禽畜，除可依廢棄物清理法裁處外，未向動物防疫機關通報而造成疫病傳播，依「動物傳染病防治條例」可重罰新台幣100萬元罰鍰。1060301
(中央社)
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