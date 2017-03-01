龍骨痛尿不順 恐前列腺癌合併骨頭轉移

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70歲曾先生因「龍骨」痠痛，本以為長骨刺，就醫檢查掛神經外科，因小便不順也求診泌尿外科，檢查卻發現罹患「前列腺癌合併骨頭轉移」。

豐原醫院泌尿外科主任李建達表示，70歲曾姓患者就診時一直說「龍骨」痠痛，本以為是骨刺或是老化現象，於是找傳統推拿師做復健，未料痠痛症狀仍沒改善，恰巧近日小便不順求診泌尿科。

醫院替患者做「前列腺特殊抗原」檢查，指數高達300ng/ml，正常指數應該在4ng/ml以下，發現罹患「前列腺癌合併骨頭轉移」。

醫師表示，治療方法有前列腺根除手術(包括傳統開刀、腹腔鏡或機器人輔助)、放射線治療、賀爾蒙治療、化學治療、冰凍治療、症狀治療等。患者接受放射治療，現在持續治療中。

醫師指出，目前罹患前列腺癌原因不明，可能與性激素有關，大多發生在前列腺後葉，多為腺癌，也有報告推論可能和體質、環境、飲食等方面有關。

醫師呼籲，因前列腺癌患者初期都無症狀，約40%患者在擴散後才被發現，美國泌尿科醫學會跟癌症醫學會都建議50歲以上男性，每年定期接受「前列腺特殊抗原檢查」。1060301

(中央社)