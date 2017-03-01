港都盃田徑賽》跳高女將蔡瀞瑢平大會輕鬆奪金

雲林斗南高中二年級蔡瀞瑢，在港都盃女子替高賽以1公尺75的成績輕鬆奪冠。(陳計憲教練提供)

就讀雲林斗南高中二年級的女子跳高好手蔡瀞瑢，1日在高雄港都盃全國田徑錦標賽首日比賽就跳出1公尺75平大會紀錄，輕鬆取得5月在泰國曼谷舉行的亞青少參賽資格，接下來目標將是1公尺80的世青入場卷。

國小5年級開始接觸田徑的蔡瀞瑢，小6就碰到恩師陳計憲，隨後進入斗南國高中完全中學，在陳計憲的教導，蔡瀞瑢在全中運完成了4連霸壯舉，尤其是在去年的越南亞青賽更以1公尺71為我國拿到一面銅牌。

陳計憲表示，這是蔡瀞瑢今年的第一場比賽，狀況都還在調整中，甚至昨天和今天早上都還在做重量訓練，從1公尺64起跳至1公尺75都一跳過關，可惜1公尺76兩次都因為腳縮得太慢而導致失敗，否則有機會挑戰1公尺80。

陳計憲強調，蔡瀞瑢的彈跳能力非常好，原本打算讓她兼項跳遠，上周的雲林區中運跳出5公尺75的好成績，但為了避免受傷，所以決定讓瀞瑢將所有心思放在跳高，務必在接下來的新北市青年盃以及全中運達到世青參賽標準。

(中時電子報)