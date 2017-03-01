替代役男校園創作互動3D彩繪 師生樂壞
嘉義縣鹿草鄉後塘國小替代役王華慶，是屏東大學視學藝術研究所碩士生，本身擅長書法與藝術創作，平日在校除處理公務，也充當起美術老師教孩子創作，日前偶然跟校長葉炳成提起自己曾參與屏東大學的3D彩繪立體創作，在校長支持和建議下，讓他決定為1年替代役生涯留下紀念。
自今年初開始，王華慶便利用閒暇在校內繪製3D立體圖，其中一幅大白鯊就畫在溜滑梯上，因模樣逼真又具互動，現已成學生搶著玩的遊戲器材，盡管明天就要退伍，王華慶今天仍把握時間修補彩繪和之前油漆的圍牆，為自己的替代役生涯畫下完美句點。
(中時)
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