公東高工傳捷報！3學生考上台電 起薪40K
台東縣私立公東高工再傳捷報，電機科黃克偉、王威傑，及資訊科郭廷哲，均錄取台電，將來畢業受訓後進入台電大家庭，起薪可到40K。
台電為培養並留住在地人才，每年都招考台東高職應屆畢業生，提供台東子弟在地就業，今年為各校畢業生提供3個名額，各校學生在申請後經過嚴謹的校內成績評比、台電公司筆試及口試後，3個名額全數由公東高工3位學生獲得。
錄取台電的3位學生分別是，電機科304班黃克偉、王威傑，及資訊科305班郭廷哲，這三位同學錄取後，台電將提供2萬元獎學金，未來畢業後隨即赴台電受訓，受訓期間薪水約2萬元，受訓後薪水可到4萬元。
以第1名錄取台電的黃克偉，畢業於新生國中，3年前參加免試入學，第一志願選擇公東高工電機科，他說，考取台電是他的夢想，這次考台電，學校不僅加強學科筆試，還有面試模擬測驗，更請體育老師加強體能訓練，感謝學校及老師們的付出。
電機科主任黃榮光表示，台電因為工作有意義，待遇福利都很好，進修制度佳，一直是最受國人歡迎的理想企業之一，電機科畢業的學生，能夠預先進入台電，比考上國立大學還要難得。
另外，該校資訊科305班蔡劉翔任，也錄取高雄師範大學藝術產業原住民專班。
(中時)
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