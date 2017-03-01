沐浴乳香味瀰漫3分鐘就不好？譚敦慈教你遠離威脅

購買沐浴乳、洗髮精等身體清潔或保養用品時，首要就是看標示，確定是無香味，或是定香劑使用愈少的愈好。(圖/康健雜誌提供)

日前有網路謠言指出「使用沐浴乳洗澡會增加致癌風險」，真的是這樣嗎？林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，如果添加「定香」用的鄰苯二甲酸酯，的確有可能和某些癌症有關。

譚敦慈表示，為了讓香味持久，有些沐浴乳、保養品、香水、化妝品裡，都有可能添加用以「鄰苯二甲酸酯」，它算是一種環境荷爾蒙，可能經由皮膚吸收，長期使用、小劑量慢性累積也可能造成危害，恐影響兒童的生殖器官發育，並與某些癌症如乳癌、子宮內膜癌等有關。此外，鄰苯二甲酸酯類也容易造成兒童過敏及成人發生代謝症候群，例如肥胖。

因此，林杰樑醫師生前就訂了一些香味規矩。購買沐浴乳、洗髮精等身體清潔或保養用品時，首要就是看標示，確定是無香味，或是定香劑使用愈少的愈好。買回家使用時，務必將門窗或抽風機打開。如果洗完澡，將抽風機及窗戶打開，3分鐘以上香味縈繞不散，下次就換個牌子。

●購買無香味皂基，取代洗髮沐浴品

習慣身上有香味的人，或許可選擇香味較淡的身體香氛用品，是相對安全的。

現在市面上許多標榜使用天然香料成分、或手工皂，不見得比較安全，香味太重仍擔心藏隱憂。如果使用後發現味道久久不散，還是建議更換。還是提醒不需一味追求香味，只要乾淨，就不需用香味掩蓋臭味。譚敦慈會直接去買皂基回來，放在室溫下退鹼後，取代沐浴乳及洗髮精。

把握幾個原則，選對不傷皮膚又環保的沐浴產品：

●天然肥皂刺激性強

傳統肥皂是由牛油、豬油等動物性油脂，或植物性的椰子油、棕櫚油，加入氫氧化鈉(鉀)等鹼劑混合而成，清潔力強，殺菌、除垢、去油的效果好，因此適合皮脂肥厚、健康、偏油性膚質的男性使用。

對於膚質健康的人來說，就算使用強力清潔，皮膚仍可自動調節，但台大皮膚過敏及免疫科主治醫師蔡呈芳提醒，如果皮膚容易敏感、脫皮，或是已有受損、發炎等不健康的症狀時，必須避免含皂鹼的清潔用品。

天然肥皂含大量皂鹼，pH值為7～9，因此刺激性強，「洗去身上油脂的同時，也把表皮的油脂帶走，改變皮膚的酸鹼度，經過多項測試也證實造成皮膚濕疹更加惡化，」蔡呈芳解釋。

他說，就算廠商為了降低洗後乾澀不適，在肥皂裡添加油脂或植物精華；或有些手工肥皂業者自稱保留皂化過程中的天然甘油，對皮膚溫和無害……，但這些訴求也僅適用於健康皮膚，一旦皮膚脫皮發炎時使用天然肥皂，反而刺激發炎部位，症狀加劇。

●弱酸性沐浴乳人人適用

相較於皂鹼對皮膚的刺激性高，以合成界面活性劑為主要清潔劑的沐浴乳或合成皂，是比較溫和的選擇。

靜宜大學化妝品科學系助理教授吳珮瑄解釋，由於使用不同界面活性劑，可將沐浴乳調整成中性或弱酸性，不但有清潔效果、也避掉皂鹼的刺激性，因此對皮膚比較溫和，幾乎人人可用。

但界面活性劑也因容易附著在皮膚表面，造成皮膚乾燥、脆弱而屢受質疑，對此蔡呈芳指出，只要減少洗劑停留在身上的時間、儘快用水沖掉，就不會傷害皮膚。

因此冬天應選用合成界面活性劑類型的沐浴用品，選擇起泡性佳、去脂力中上、弱酸性、低刺激性的成份，較不傷肌膚，吳珮瑄建議。

pH值4～6的弱酸性沐浴劑除了有刺激性較低的優點之外，更能幫助皮膚維持健康。

在弱酸性環境下，表皮的酵素發揮最好的效果，促進角質正常代謝，因此長期使用這類產品的人比較不容易長粉刺，蔡呈芳醫師進一步指出。

●添加物也要趨吉避凶

五顏六色的手工肥皂、散發香氣的各式合成洗劑，可能添加大量色素和香料。而為了把「天然」成分長期封存，或是加強液體的保存期限，肥皂及沐浴乳中更少不了各種防腐劑。

這些色素、香料、防腐劑都可能引發人體過敏。

清大化學系教授凌永健舉例，DEA（二乙醇胺）常造成皮膚過敏；DmdmHydantoin（乙內）易釋放甲醛，長期刺激皮膚可能致癌，因此購買沐浴用品時，應避免使用含有這些防腐劑的產品。

不過吳珮瑄也提醒，並非所有添加物都對身體有害。

肥皂和沐浴乳中經常添加各種保濕劑，便可滋潤皮膚，甚至有舒緩鎮靜作用。例如多元醇、天然保濕因子、植物油脂、植物萃取液等，市面上常見的「乳霜」成分也屬於這類添加物。

蔡呈芳醫師則指出，常見的鳳梨酵素和木瓜酵素可溶解皮脂、清除廢棄角質、增進健康肌膚的光滑，若使用得當還可減少沐浴劑中的界面活性劑用量，是好的成分。

但如果皮膚已有發炎、紅腫、脫皮、長疹子等症狀，酵素產品反而易使皮膚受損，應避免使用。

除了保濕和增進角質代謝的添加物之外，更有廠商宣稱在沐浴乳中添加各種美白、抗氧化等保養成分。蔡呈芳提醒，沐浴劑在停留在身上的時間太短，即使添加成分有效也隨即沖洗殆盡，因此民眾不必對這些廣告宣稱抱持過多期待。

●用清水洗也很好

皂鹼刺激、界面活性劑添加化學成分比例高，面對皂鹼和合成洗劑的兩難，究竟怎麼選對沐浴用品？蔡呈芳認為，仍以溫和清潔最恰當，「選擇弱酸性產品，洗完皮膚不緊繃、不脫皮，就是適合你的沐浴產品，」他建議。

其實，拋開沐浴用品帶來的香氛刺激，用清水沖洗或許就足夠。

回歸清潔本質，沐浴的目的是洗掉身上多餘的油脂，因此冬天如果沒有大量出汗，皮膚科醫師甚至鼓勵用清水沖洗即可，尤其是兒童和老人最適合。

兒童在青春期來臨前皮脂膜不發達，因此除非身上塗抹防曬油，否則不必使用沐浴乳清洗，就能洗淨。

同樣地，隨著年紀增長，皮脂代謝趨緩，蔡呈芳建議長者，只在皮脂腺和大汗腺附近，包括臉上的T字部位、前胸、後背中線部位、腋下、以及生殖器附近使用沐浴劑即可，其他不出油、出汗的部位，則單純用清水沖洗便能達到清潔效果。

(中時電子報)