桃園14名鐵馬小騎士 7天穿梭兩岸820公里
桃園市財團法人懷德風箏緣地育幼院14位鐵馬小騎士，通過兩岸三地7天820公里單車跨海長騎，完成自我挑戰、邁向成長的行動，今（1）日終點站專程前往金門縣大同之家替阿公、阿嬤們按摩，讓此行有了一個圓滿、溫馨的結束。
長期從事公益關懷的懷德風箏園地育幼院自2013年啟動「希望愛傳承-單車環島活動5年計畫」，今年最後1年規畫以「轉動心騎跡．文化古巡禮」為主題的單車兩岸行活動，期待藉由橫跨兩岸三地的騎行，讓院生學習自我挑戰與成長。
育幼院長林采潔表示，此行原本是安排自台灣搭乘快速客輪赴大陸平潭，一路往南騎到廈門後再「小三通」轉往金門，但因近日東北季風強勁，原訂「海峽號」船班在出發前夕停航，因此在金門縣體育會的協助下，重新規畫由金門進出兩岸的路線。
14位小騎士在前7天的鐵馬行程中，陸續走訪閩南惠安石雕文化、泉州開元古寺、漳州客家土樓與鼓浪嶼萬國建築，並至廈門大學進行交流後，再回到最後1站金門。
長途跋涉的小騎士精神依舊抖擻，今天由縣體育會安排風火輪車隊同行遊覽碧山聚落、山后民俗文化村、陽翟老街、馬山和古寧頭，並探訪溪邊、中蘭和瓊林等地的風獅爺；下午並由金門縣工策會總幹事王中聖陪同前往大同之家，表演洋溢異國風情的非洲鼓外，並在偕同昇恆昌志工團替阿公、阿嬤按摩舒展筋骨的過程中，學習感恩與體驗付出。
小騎士們聽說桃園與金門是姐妹縣市，都認為這趟金門行特別有意義，也讓這項兩岸三地長騎行動，留下更加美好的回憶。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。