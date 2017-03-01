桃園14名鐵馬小騎士 7天穿梭兩岸820公里

來自桃園的14名鐵馬小騎士，7天穿梭兩岸820公里。（李金生攝）

金門縣工策會總幹事王中聖贈送紀念品，替小騎士們加油打氣。（李金生攝）

小騎士偕昇恆昌志工團替阿公、阿嬤按摩，學習感恩與體驗付出。（李金生攝）

桃園市財團法人懷德風箏緣地育幼院14位鐵馬小騎士，通過兩岸三地7天820公里單車跨海長騎，完成自我挑戰、邁向成長的行動，今（1）日終點站專程前往金門縣大同之家替阿公、阿嬤們按摩，讓此行有了一個圓滿、溫馨的結束。

長期從事公益關懷的懷德風箏園地育幼院自2013年啟動「希望愛傳承-單車環島活動5年計畫」，今年最後1年規畫以「轉動心騎跡．文化古巡禮」為主題的單車兩岸行活動，期待藉由橫跨兩岸三地的騎行，讓院生學習自我挑戰與成長。

育幼院長林采潔表示，此行原本是安排自台灣搭乘快速客輪赴大陸平潭，一路往南騎到廈門後再「小三通」轉往金門，但因近日東北季風強勁，原訂「海峽號」船班在出發前夕停航，因此在金門縣體育會的協助下，重新規畫由金門進出兩岸的路線。

14位小騎士在前7天的鐵馬行程中，陸續走訪閩南惠安石雕文化、泉州開元古寺、漳州客家土樓與鼓浪嶼萬國建築，並至廈門大學進行交流後，再回到最後1站金門。

長途跋涉的小騎士精神依舊抖擻，今天由縣體育會安排風火輪車隊同行遊覽碧山聚落、山后民俗文化村、陽翟老街、馬山和古寧頭，並探訪溪邊、中蘭和瓊林等地的風獅爺；下午並由金門縣工策會總幹事王中聖陪同前往大同之家，表演洋溢異國風情的非洲鼓外，並在偕同昇恆昌志工團替阿公、阿嬤按摩舒展筋骨的過程中，學習感恩與體驗付出。

小騎士們聽說桃園與金門是姐妹縣市，都認為這趟金門行特別有意義，也讓這項兩岸三地長騎行動，留下更加美好的回憶。

(中時)